Uma aposta feita em Goianésia, na região central de Goiás, acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3793 da Lotofácil e faturou o prêmio de R$ 537.416,65. O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (30). Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o jogo premiado de Goianésia foi uma aposta física e simples, registrada na Loteria do Biola (Pais & Filhos Loterias Ltda).\nAs dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25.\nEm todo o país, apenas dois bilhetes alcançaram a pontuação máxima: o goiano e outro registrado na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Cada um receberá a mesma quantia.\nMega-Sena 3064 acumula e premiação pode chegar a R$ 75 milhões na quinta-feira\nCidade do TO onde apostador levou R$ 3,8 milhões na Lotofácil tem menos de 6 mil habitantes