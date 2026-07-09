Uma aposta registrada em Sítio Novo do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, garantiu um prêmio milionário no concurso 3730 da Lotofácil, com sorteio realizado na noite desta quarta-feira (8). O apostador acertou as 15 dezenas e conquistou R$ 1.856.551,85, valor equivalente a cerca de R$ 1,8 milhão.\nO prêmio principal, de aproximadamente R$ 7,4 milhões, teve divisão entre quatro apostas vencedoras. Além do bilhete tocantinense, também acertaram todas as dezenas uma aposta de Curitiba (PR), outra de Jaraguá do Sul (SC) e um bolão registrado em Sorocaba (SP).\nMega-Sena: apostas que levaram quase R$ 227 mil foram feitas em Goiânia e Formosa\nCom aposta simples em Alexânia, jogador transforma R$ 3 em R$ 26,6 milhões na Quina de São João\nLotofácil: Apostador de Rio Verde acerta 15 dezenas e leva mais de R$ 1,1 milhão