Uma aposta simples feita em Araguaína, na região norte do estado, acertou os 15 números da Lotofácil e foi premiada com R$ 569.570,73. O sorteio ocorreu neste sábado (27).\nVeja os números do sorteio do concurso 3573 da Lotofácil: 1 - 2 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 25.\nTrês apostas acertaram os 15 números. O próximo sorteio acontece na segunda-feira (29).\nComo jogar na Lotofácil\nNa Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha: nessa modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.\nSão premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.\nO valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.