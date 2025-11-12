Um bolão feito em Palmas foi premiado no último sorteio da Mega-Sena. As 50 cotas apostaram em doze números e fizeram cinco acertos, por isso, vão dividir o valor de R$ 243.369,00. O sorteio do concurso 2.939 foi realizado na noite de terça-feira (11), em São Paulo.\nVeja os números sorteados: 22 - 31 - 33 - 37 - 42 - 49.\nNenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio, nesta quinta-feira (13), acumulou em R$ 100 milhões.\nEm todo o país, 77 apostas acertaram cinco números e receberão prêmios. A quadra teve 4.159 apostas ganhadoras e receberá valores a partir de R$ 1.061, dependendo da quantidade de números apostados.\nAposta de Goiânia ganha R$ 537 mil na Lotofácil\nLototins: Justiça confirma liberação de apostas e máquinas de jogos\nLotofácil: aposta de Goiânia leva R$ 888 mil