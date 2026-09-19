Para participar, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. (Divulgação/Agência Brasil)\nCom pouco mais de 5,5 mil moradores, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Arapoema está entre os menores municípios do Tocantins em população. Foi de lá que saiu o novo milionário do estado, após a Lotofácil premiar uma aposta simples com mais de R$ 3,8 milhões.\nA cidade fica a cerca de 370 quilômetros de Palmas, na região norte do estado. O bilhete vencedor do concurso 3782 foi registrado na lotérica Boa Sorte. O sorteio foi realizado na quinta-feira (17).\nConforme o IBGE, o nome do município carrega uma característica curiosa da história local. Segundo registros históricos, a palavra nasceu da junção de "Araguaia" com "poema", em uma referência à paisagem da região e ao pôr do sol às margens do rio.