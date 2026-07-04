Um apostador de Goiânia acertou as seis dezenas do concurso de número 2978 da Dupla Sena e arrecadou R$ 6,6 milhões. A aposta foi feita na unidade lotérica Mutirão da Sorte, na capital goiana e o sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo (SP).\nConfira os números sorteados: 01 – 08 – 15 – 35 – 38 – 42.\nO segundo maior prêmio foi para um jogador de Cuiabá, no Mato Grosso, que levou R$ 16,4 mil para casa.\nA previsão para a realização do próximo concurso é dia 6 de julho, com expectativa de prêmio de R$ 150 mil.\nMega-Sena: Aposta de Goiânia acerta cinco números e leva mais de R$ 50 mil\nMega-Sena: Três apostas de Goiás acertam cinco números e ganham juntas quase R$ 200 mil\nComo jogar\nDe acordo com site da Caixa Econômica Federal, com apenas um bilhete da Dupla Sena, p jogador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e o apostador ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.