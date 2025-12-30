Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já teve três apostas de Goiás vencedoras. Segundo a Caixa Econômica Federal, os prêmios saíram nos sorteios de 2012, com uma ganhadora, e 2018, com duas ganhadoras. Somados, os valores nominais dos prêmios totalizaram R$ 93, 2 milhões.\nA primeira aposta goiana a acertar as seis dezenas, em 2012, foi feita em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, e rendeu um prêmio de R$ 81.594.699, 72. Além dessa aposta, houve outras duas vencedoras: uma de Franca, no interior de São Paulo, e outra da capital paulista.\nGrupo com histórico de prêmios na Mega da Virada faz bolão de R$ 13 milhões para tentar sorteio de R$ 1 bilhão\nMega da Virada: Amigos de barbearia fazem bolão de R$ 50 mil, em Trindade\nSeis anos depois, foi a vez de uma aposta de Bela Vista de Goiás, também na Região Metropolitana, e outra de Jataí, no sudoeste do estado, levarem R$ 5.818.007, 36 cada. O valor foi bem menor que em 2012 porque outras 29 apostas, de 12 estados e do Distrito Federal, também acertaram as seis dezenas.