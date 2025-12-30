Um grupo de apostadores com histórico de prêmios na Mega da Virada, investiu cerca de R$ 13,8 milhões em um bolão para a Mega da Virada, que sorteará um prêmio estimado em R$ 1 bilhão. Organizado pelo sargento Glaciel Andrade, de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, o grupo registrou 57 cartelas com 20 números cada. Com 13 anos de tradição, o bolão começou com 50 pessoas, a maioria policiais militares, e hoje atrai participantes de todo o Brasil e do exterior.\nGlaciel conta que os jogos são registrados em um consórcio de lotéricas, com a principal localizada em Presidente Juscelino (MG). A expectativa do grupo é acertar os seis números da Mega da Virada ao menos uma vez.\nA expectativa deste ano é que a gente consiga acertar pelo menos uma ou duas vezes os seis números na Mega-Sena da Virada”, disse.