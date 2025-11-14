Um apostador de Águas Lindas de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal ganhou R$ 1,3 milhão na Lotofácil sorteada na quinta-feira (13). O prêmio total, no valor de R$ 5 milhões, foi dividido com mais duas apostas: uma em Barra Bonita (SP), outra em Rio Claro (SP).\nConfira os números sorteados no concurso 3.538: 02-03-05-08-09-10-13-14-17-19-20-21-22-24-25\nO ganhador de Goiás fez uma aposta simples, com 16 números marcados. A aposta foi feita pela internet.\nBolão em Palmas ganha mais de R$ 243 mil na Mega-Sena ao acertar cinco números\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam cinco números e levam juntas mais de R$ 350 mil\nMega-Sena 2934 acumula e sorteio de sábado (1º) pode pagar R$ 34 milhões\nCom 14 acertos foram registradas mais 27 apostas goianas premiadas. Cada uma deve levar um montande de R$ 1.500,85.