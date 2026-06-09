Um apostador de Rio Verde, no sudoeste goiano, acertou 15 dezenas da Lotofácil e ganhou R$ 1.178.158,55. Segundo a Caixa, a aposta foi feita nas modalidades simples e presencial. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8).\nOs números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25\nNo total, quatro apostas acertaram 15 números, sendo que cada uma levou o valor de R$ 1.178.158,55. Os demais “felizardos” são das cidades de Brejolândia (BA), Imperatriz (MA) e Niterói (RJ). Vários outros bilhetes goianos também foram premiados, mas, como registraram menos acertos, receberam valores menores, em torno de R$ 2 mil.\nAinda segundo a Caixa, esse foi o concurso 3705 da Lotofácil, tendo arrecadado mais de R$ 40 milhões. Houve 739 apostas que registraram 14 acertos e outras 20.499 que acertaram 13 números. O prêmio estimado para o próximo sorteio, que ocorre nesta terça-feira (9), é de R$ 2 milhões.