Quatro apostas feitas em Goiás acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência e vão dividir uma bolada de quase R$ 18 milhões. Cada aposta premiada vai receber cerca de R$ 4,4 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), três das apostas vencedoras foram feitas em Goiânia e uma em Catalão, na região sudeste do estado. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (15).\nVeja os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17- 19 - 21 - 22 - 23\nEntre as apostas ganhadoras, três foram feitas na modalidade simples, quando o jogador escolhe os números individualmente. A outra é um bolão, realizado em Goiânia, em que o prêmio será dividido entre os participantes.\nMega-Sena: três apostas de Goiás acertam a quina e ganham juntas R$ 120 mil\nMega-Sena: aposta de Goiás acerta a quina e leva R$ 80 mil