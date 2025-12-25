Onze apostas de Goiás levaram juntas mais de R$ 120 mil nos concursos 6911 da Quina e 3571 da Lotofácil. Todas as sete apostas da Loto e quatro da Quina foram realizadas presencialmente. Os prêmios foram sorteados na quarta-feira (24).\nVeja os números sorteados da Lotofácil: 02-03-04-05-06-08-11-12-13-14-17-20-22-24-25.\nAs apostas da Lotofácil foram realizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cocalzinho de Goiás, Pires do Rio e Santo Antônio do Descoberto na Lotofácil.\nTodos os ganhadores acertaram 14 números e levaram para casa R$1.721,51. Houve dois ganhadores do estado de São Paulo com 15 acertos e cada um levou mais de R$ 600 mil.\nJá as apostas da Quina foram realizadas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, e Jataí. Os números sorteados da Quina foram 03-51-56-59-72.\nUma pessoa de Goiânia apostou 11 números no jogo e levou sozinho R$78.976,94. Os outros ganhadores levaram cada um R$11.282,42.