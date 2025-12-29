Imagine reunir os familiares, amigos, clientes, empresários e políticos para fazer um bolão da Mega da Virada no valor de R$ 50 mil? Essa realidade já virou uma tradição e acontece há seis anos em uma barbearia em Trindade, na região Metropolitana de Goiânia. Gabriel Pinheiro, de 33 anos e dono da barbearia, conta que em 2020 organizou o primeiro bolão com 100 cotas no valor de R$ 300 cada uma, saiu oferecendo e teve trabalho para vender todas as cotas.\nNo entanto, com o passar dos anos, a realidade mudou e agora, segundo Gabriel, faltam cotas para quem quer participar. O bolão deste ano continua com 100 cotas e o valor subiu para R$ 500 cada. O que começou de forma despretensiosa virou uma tradição e desde 2023 os participantes começam a se organizar em novembro. “Um chega e pergunta se esse ano terá o bolão?”, conta Gabriel.