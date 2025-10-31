A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (30) o concurso 2934 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 6.699.928,21. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 34 milhões no sorteio de sábado (1º), que tem acumulado maior por ser final 5.\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59.\nHouve 31 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 37.328,03. Outras 2.803 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 680,49.\nO valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.\nAposta de Goiânia ganha R$ 537 mil na Lotofácil