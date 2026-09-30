A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (29) o concurso 3064 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 49.582.546,08. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 75 milhões no sorteio de quinta (1º).\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48.\nHouve 82 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 24.039,44. Outras 4.467 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 727,39.\nBolão de R$ 1 milhão na Lotofácil tem mais de 7 mil bilhetes premiados, mas leva R$ 250 mil\nMega-Sena: três apostas de Goiás acertam a quina e ganham juntas R$ 120 mil\nA aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.