Uma aposta de Goiás acertou cinco números na Mega-Sena e ganhou o valor de R$ 80.825,85. Segundo informações da Caixa, o jogo simples foi feito em Rio Verde, no sudoeste do estado. O sorteio ocorreu nesta terça-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60.\nVários outros jogos em Goiás acertaram quatro números e, com isso, ganharam valores menores, na faixa de R$ 1,6 mil. As apostas foram feitas nas cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Baliza, Caldas Novas, Goiânia, Itumbiara, Morrinhos, Nazário, Pirenópolis, Rialma e Trindade, entre outras.\nAinda segundo a Caixa, nenhuma aposta no Brasil acertou as seis dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (3), com prêmio estimado em R$ 41 milhões.\nMega-Sena: apostas em Goiás ganham R$ 100 mil após acertarem 5 números