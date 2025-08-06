Uma aposta simples feita na lotérica Mapa da Mina, em Barra de São Francisco (ES), foi a única acertadora das seis dezenas do concurso 2897 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (5), e receberá o prêmio principal de R$ 99.592.255,97.\nOs números sorteados pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57.\nOutros 117 bilhetes acertaram cinco números e levaram R$ 36.347,56 cada, além de 7.644 apostas que ganharam R$ 917,04 após marcarem quatro dezenas sorteadas.\nPara o próximo sorteio, a ser realizado nesta quinta-feira (7), o prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões, segundo o banco estatal.\nMega-Sena: Três apostas de Goiás acertam cinco números e ganham juntas quase R$ 200 mil\nMega-Sena e outras loterias ficam mais caras; veja novos preços\nMega-Sena: Oito apostas de Goiás acertam cinco números e ganham juntas mais de R$ 750 mil