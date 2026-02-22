A um número de distância do prêmio máximo, três apostadores goianos acertaram cinco das seis dezenas da Mega-Sena e faturaram R$ 36.398,76 cada. Segundo a Caixa Econômica Federal, um dos premiados é de Cidade Ocidental, no leste do estado, e os outros dois são de Goiânia. Como ninguém acertou o prêmio principal, o valor acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 116 milhões.\nConfira os números sorteados: 07 - 10 - 17 - 35 - 44 – 46\nO sorteio 2975 foi realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) no último sábado (21). Segundo a lista de premiados do site da Caixa, 106 apostas acertaram cinco números. Outras 7.501 tiveram quatro acertos no sorteio e devem levar R$ 847,85 cada.\nMega-Sena: Aposta de Goiás acerta cinco números e leva mais de R$ 100 mil\nPrêmio da Mega-Sena acumula e sobe para R$ 20 milhões; confira dezenas