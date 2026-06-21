Seis apostas de Goiás tiveram cinco acertos e levaram somadas mais de R$ 180 mil. As apostas são de Goiânia; Bonópolis; São Miguel do Araguaia; Uruaçu, na região norte e duas apostas de Itumbiara, na região sul do estado.\nVeja os números sorteados: 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58\nCada aposta recebeu R$ 30.910,50. A aposta que levou o maior prêmio foi de R$39.427.096,38, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro (RJ). O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na capital do estado de São Paulo (SP).\nMega-Sena: bolão de Goiás acerta quina de prêmio de quase R$ 130 milhões e leva R$ 34 mil\nQuina de São João: apostas para prêmio de R$ 250 milhões começam neste domingo; veja como participar\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.