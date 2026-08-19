Bilhetes da Mega-Sena (Divulgação/Site Loterias Caixa)\nDuas apostas de Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e ganharam juntas o valor de R$ 100.920,22. Segundo informações da Caixa, os jogos simples foram feitos em Goiânia e Nerópolis, e cada um faturou R$ 50.460,11. O sorteio ocorreu nesta terça-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52.\nVários outros jogos em Goiás acertaram quatro números e, com isso, ganharam valores menores, na faixa de R$ 1 mil. As apostas foram feitas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Fazenda Nova, Iporá, Jataí, Mara Rosa, Nova Crixás, Piranhas, Rio Verde e Senador Canedo, entre outras.\nAinda segundo a Caixa, nenhuma aposta no Brasil acertou as seis dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (20), com prêmio estimado em R$ 50 milhões.