Apostas da Mega-Sena que levaram juntas quase R$ 227 mil foram feitas em Goiânia e Formosa, município localizado na região norte do estado. Das quatro apostas, uma delas foi na modalidade bolão e o restante foi na modalidade simples. O sorteio foi realizado neste sábado (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal , das quatro apostas goianas, a única aposta de Formosa foi feita na Unidade Lotérica Califórnia e as três apostas de Goiânia foram feitas na Alternativa Loterias 1 e Loteria do Parque.\nOs números sorteados foram: 06 - 15 - 16 - 24 - 34 - 47.\nOutras apostas foram feitas em Goiás em diversas cidades, como: Valparaíso de Goiás, Trindade, Serranópolis, Senador Canedo e Santa Helena de Goiás. Entretanto, a maioria delas arrecadou prêmio de menos de R$ 1000. O maior prêmio dentre essas cidades foi de Santa Helena de Goiás, que faturou R$ 2.990.