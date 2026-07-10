-VÍDEO DAQUI: Mega-Sena: dois jogos feitos na mesma lotérica que renderam R$ 45 mil em Goiânia (1.3431432)\nAntes de tudo, o que chamou a atenção dos funcionários da Alternativa Loterias I não foi apenas o fato de duas apostas terem sido premiadas no mesmo sorteio da Mega-Sena. Eles também descobriram somente após a divulgação do resultado que os dois jogos vencedores eram apostas simples, registradas por pessoas diferentes. Cada uma delas faturou R$ 45.413,55 ao acertar cinco dezenas no concurso realizado no último sábado (4).\nA informação foi confirmada pelo funcionário da lotérica, Willian Silva. Segundo ele, a equipe não sabia que os bilhetes premiados haviam sido registrados no local até a repercussão do sorteio.\nNós não sabíamos. Inclusive, ficamos muito felizes por ter sido aqui na nossa lotérica”, contou.