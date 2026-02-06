Duas apostas de Goiás acertaram a quina e vão levar juntas R$ 130.939,26. O prêmio é do concurso 2969, sorteado no Espaço da Sorte, em São Paulo, na noite de quinta-feira (5). A premiação principal, de R$ 141.844.705,71, saiu para um morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Os sortudos do estado são de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, e de Uruaçu, no norte goiano.\nConfira os números sorteados: 01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 32\nUm dos bilhetes em Goiás foi um bolão com seis cotas e escolha de sete números. Ele receberá o prêmio de R$ 52.375,68. Na outra aposta premiada, o jogador marcou oito números e vai levar R$ 78.563,58. Os bilhetes foram registrados de forma presencial.\nAo todo, 172 apostas em todo o Brasil acertaram cinco números e vão receber R$ 26.187,86, segundo a Caixa. Outras 10.322 fizeram a quadra e receberão R$ 719,30.