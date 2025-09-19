Cartelas de apostas da Mega-Sena (Reprodução / Agência Brasil)\nMoradores de quatro cidades de Goiás acertaram cinco dezenas da Mega-Sena, e juntos vão receber mais de R$ 170 mil. Das quatro apostas, um bolão de Goianésia faturou R$68.583,48. Já um bolão de Anápolis, além de apostas simples feitas em Itumbiara e Jataí, rendeu a cada um o valor de R$ 34.291,76.\nConfira os números sorteados: 05 – 11 – 16 – 27 – 40 -- 45\nO sorteio do concurso 2916 foi realizado nesta quinta-feira (18). Não houve ganhadores de seis acertos. Já de cinco foram 53 apostas ganhadoras, e de quatro dezenas, 3.688 apostas. O maior prêmio foi entregue a uma aposta da capital do Rio de Janeiro que faturou sozinha R$102.875,34.\nA arrecadação total foi de R$ 45.608.892,00. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado neste sábado (20) é de R$ 40 milhões.