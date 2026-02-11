Quatro apostas de Goiás acertaram a quina e vão levar juntas R$ 260.165,00. O prêmio é do concurso 2971, sorteado no Espaço da Sorte, em São Paulo, na noite de terça-feira (10). As apostas premiadas no estado são de Goiânia (duas apostas), Anápolis, no centro goiano, e Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.\nConfira os números sorteados: 01 — 27 — 39 — 40 — 46 — 56\nTrês dos bilhetes foram apostas simples registradas de forma presencial — dois deles na capital e um em Anápolis. A outra aposta premiada é de Luziânia, feita pelo canal eletrônico da Caixa e registrado como bolão de seis cotas.\nSegundo a Caixa Ecômica Federal (CEF), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio. A estimado é que seja sorteado R$ 55 milhões.\nEm todo o país, 33 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 65.041,25. Outras 2.294 apostas fizeram a quadra e receberão R$ 1.542,26.