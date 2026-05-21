Próximo concurso da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 70 milhões; saiba como realizar apostas pelos canais eletrônicos da Caixa (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)\nA Mega-Sena fará um sorteio especial de 30 anos no domingo (24), e o valor do prêmio chega a R$ 300 milhões, um dos maiores valores já sorteados, segundo a Caixa Econômica Federal. De acordo com a assessoria, o sorteio acontecerá às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e das Loterias Caixa.\nConforme divulgado pela Caixa, normalmente os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, a partir das 21h. No entanto, o calendário foi alterado, e o sorteio especial acontecerá no domingo. As apostas podem ser realizadas só até às 22h de sábado (23) nas loterias de todo o Brasil, pelo valor de R$ 6. Já os bolões, modalidade de apostas em grupo, podem ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, no domingo (24).