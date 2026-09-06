Pessoa preenchendo bilhetes de loteria (Wilson Dias/Agência Brasil)\nTrês apostas de Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e ganharam, juntas, R$ 120.581,40. Segundo a Caixa Econômica Federal, dois jogos foram feitos em Goiânia e o outro em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O sorteio ocorreu neste domingo (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.\nUma das apostas de Goiânia foi um bolão com 18 cotas, que levou R$ 60.290,64. As outras duas foram apostas simples, e cada uma faturou R$ 30.145,38.\nVários outros jogos em Goiás acertaram quatro números e receberam valores menores, na faixa de R$ 700. As apostas premiadas na quadra foram registradas em cidades como Anápolis, Buriti Alegre, Campinorte, Formosa, Hidrolândia, Ipameri, Jaraguá, Mairipotaba, Niquelândia, Paraúna, Quirinópolis, Rio Verde, Silvânia e Trindade.