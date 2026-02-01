Três apostas simples em Goiás acertaram cinco dezenas no sorteio deste sábado (31) da Mega-Sena. Juntos os apostadores vão levar R$ 177.210,27. Os jogos são de Aparecida de Goiânia, Formosa e Goiânia.\nVeja os números sorteados: 01 – 06 – 38 – 47 – 56 – 60.\nOs três jogos foram feitos de forma presencial. Cada apostador ganhou R$ 59.070,09. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (3), com prêmio estimado em R$ 130 milhões.\nAo todo, 72 apostas no Brasil acertaram a quina e vão receber R$ 59.070,09. Outras 6.741 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 1.039,98 cada uma.\nPrêmio da Mega-Sena acumula e sobe para R$ 20 milhões; confira dezenas\nLotofácil: Aposta de Novo Gama acerta 15 dezenas e fatura mais de R$ 500 mil\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.