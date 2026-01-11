Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (10) no concurso 2958 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 07-09-14-35-42-49.\nDe acordo com a Caixa, 186 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 8.982,02 cada. Houve 6.825 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 403,49.\nO próximo concurso será realizado na terça-feira, com prêmio estimado de R$ 20 milhões.\nLotofácil: Aposta de Novo Gama acerta 15 dezenas e fatura mais de R$ 500 mil\nMega de R$ 1 bilhão: ganhador único pode entrar para lista dos 300 mais ricos do Brasil\nMega da Virada com prêmio de R$ 1 bilhão: veja datas e horários para apostar\nComo faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?\nVocê precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.