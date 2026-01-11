Esperança luta pela a vida em Guaraí (Divulgação/Associação Casa do Vira-Lata)\nUm atropelamento na manhã do dia 30 de dezembro de 2025 deixou uma cadela de rua sem os movimentos das patas traseiras em Guaraí, na região centro-norte do estado. Esperança, como foi chamada pelas pessoas que a resgataram, precisa de ajuda por meio de doações para conseguir fazer pelo menos duas cirurgias e seguir com um tratamento para evitar a eutanásia.\nEla se arrasta o dia todo, porque a única forma dela se locomover é com as patinhas da frente, o corpo traseiro é como se fosse um corpo estranho, que ela leva para onde vai, é um peso. Daí ela é medicada conforme a receita, mas esses medicamentos realmente só aliviaram a dor", disse a professora Araújo Silva Luciano, de 47 anos.\nNão se sabe como foi o atropelamento da cachorrinha, mas ela sofreu lesões no fêmur e na coluna. A possibilidade de ela voltar a andar é muito pequena, mas as cirurgias são necessárias para que a Esperança pare de sentir dor, segundo a protetora animal e pet sitter Cláudia Helena de Sousa Benício, responsável pela Associação Casa do Vira-Lata, que está em busca do tratamento para o animal.