-CARAMELO (1.3434596)\nO 'caramelo toureiro' que roubou a cena em Rialma, região central de Goiás, após invadir um rodeio, correr atrás de um touro e emocionar a web, foi adotado (veja acima). O novo companheiro do cãozinho valente é o locutor de rodeio Zubu Max, que comandava a arena. Nas redes sociais, Zubu disse que pode até devolver o cachorro caso ele tenha dono, mas já está até escolhendo qual será o nome dele.\nO caso aconteceu na última sexta-feira (17), durante um rodeio na Festa do Peão de Rialma, que celebrou os 73 anos da cidade. Nos vídeos que encantaram a internet, o caramelo aparece de repente dentro da arena, enquanto um touro pulava com um peão nas costas.\nApós a repercussão nas redes sociais, Zubu disse que as pessoas estavam se perguntando de quem era aquele cachorro. Então, o locutor voltou até o lugar onde o rodeio aconteceu e conseguiu encontrá-lo.