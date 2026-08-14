Tutores interessados em castrar cães e gatos podem agendar o procedimento gratuito em Palmas. A prefeitura abriu novas vagas para o mutirão de castração que será realizado neste sábado (15) e domingo (16), na Unidade de Saúde da Família Heder de Oliveira Silva, na Arse 131 (1304 Sul).\nConforme a prefeitura, este fim de semana marca o encerramento dos atendimentos da ação no local. As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a disponibilidade. O agendamento é feito exclusivamente pelo site da iniciativa.\nCachorro caramelo aproveita jato de água para espantar o calor no Estádio Serra Dourada; vídeo\nZezé Di Camargo e Graciele vão adotar cachorro que emocionou a web após ser rejeitado em feiras de adoção, diz abrigo\nCaramelo toureiro é adotado após invadir rodeio e emocionar a web ao enfrentar touro; vídeo