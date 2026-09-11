A Nobreza do Amor\nJendal é levado para o palácio, e Kênia ajuda o pai. Dumi enfrenta Pascoal. Onildo e Niara se amam. Manoel diz a Fortunato que em breve terão de contar a verdade sobre Maria Helena. Graça repreende Ana Maria por terminar o namoro com Manoel. Casemiro tenta confortar Tonho. Mirinho e Virgínia planejam seu casamento e moradia. Viriato sonda Ritinha sobre Diógenes. Oruka informa que o estado de saúde de Jendal inspira cuidados, e diz que os rebeldes não aceitarão que o rei entregue o país para os estrangeiros. Dumi é rendido por Pascoal, e Jendal ordena que homem seja preso.\nPor Você\nJuarez atira da ponte o dinheiro que Zé deixou em seu poder. Lucas convida Bela para jantar e conhecer sua casa. Toy se apresenta como médico a Leandra. Juarez pede ajuda a Dalila para surpreender Iara. Maike alerta Toy que ele deve dizer a verdade a Leandra. Iracema diz a Bela que vai tentar encontrar alguém que possa ajudá-la com as funções domésticas. Glorinha diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista. Bela e Gabriel desabafam com Iara e Ricardo, respectivamente, sobre a conversa que tiveram no hospital. Peixe encontra Gabriel, e Vanessa vê. Guto e Giovanna se beijam no depósito do hospital, às escondidas. Iara aproveita o presente de Juarez, enquanto Dalila vai dormir na casa de Bela. Próspero se anima com a companhia de Dalva. Peixe e Dalila se sentem atraídos um pelo outro. Bela e Lucas têm um jantar romântico, e o diretor declara sua paixão pela médica.