A Nobreza do Amor\nAlika/Lúcia não aceita as desconfianças de Tonho, que afirma que irá esperar por ela. Imani suplica que Jendal e Kênia acreditem em sua inocência após a armação de Pascoal. Alika/Lúcia desabafa com Salma sobre sua briga com Tonho. Carrapato garante a Viriato que não desistirá de se apresentar como pai a Belmira. José conta a Alika e Niara que Nilo Peçanha revelou à imprensa sobre o golpe de Estado em Batanga. Mundica provoca Fabrício, e Mirinho o alerta. Kênia implora pelo perdão a Imani, mas Jendal ordena que Dumi a execute. Jendal propõe uma aliança com Pascoal para vigiar Dumi.\nCoração Acelerado\nAlana e Blake pressionam Alaorzinho a aceitar a presença de Agrado e Eduarda em seu festival. Eduarda desabafa com Zuzu. Zilá e Naiane repreendem Alaorzinho por aceitar Agrado e Eduarda no festival. Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte da sua história a fim de esquecer João Raul. Naiane ameaça Cinara. Eduarda admira Leandro interagindo com Sol. Walmir conversa com João Raul sobre Naiane. Gael elogia Naiane. Janete vê Alana com Alaorzinho.