A Nobreza do Amor\nJendal ordena que Pascoal repreenda a rebelião. Chinua garante a Jendal que não sabe de Dumi. Mr.Campbell diz a Pascoal que reconheceu Akin como um dos líderes do movimento. Dumi se une a Ladisa e Akin como um rebelde popular. Jendal se revolta ao saber que Omar fugiu, e nomeia Pascoal como novo chefe da Guarda Real. Omar planeja reencontrar Alika. Alika tem um sonho revelador com Tonho. Chega o dia do noivado de Mirinho e Virgínia. Fabrício e Mirinho celebram o início de seu investimento. Alika revela a Tonho que é a princesa de Batanga.\nCoração Acelerado\nAgenor se incomoda com o interesse de Malvino por Laurinha. A ideia de Iranildo para seu programa de rádio é um sucesso. Zuzu comenta com Alaorzinho que Janete viu algo de estranho envolvendo o empresário. Irene convoca Agrado e Janete para a inauguração de sua loja. Naiane se desespera ao perceber que João Raul reconheceu algo de Diana em Agrado. Ronei garante a Zilá que eles controlarão os Amaral. João Raul vai atrás de Agrado, e Naiane pede ajuda a Gael para seguir o namorado.