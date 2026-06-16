A NOBREZA DO AMOR\nOnildo garante a Lúcia/Alika e Caetana que Tonho tem chances de sobreviver. Virgínia questiona Mirinho sobre sua relação com Tonho e seus sentimentos por Lúcia/Alika. Belmira ameaça entregar Carrapato para a polícia. Fortunato afirma a Maria Helena que precisa resgatar Viriato e Geralda para recuperar sua reputação na cidade. Belmira e Ritinha contam a Sebastião que Carrapato é irmão gêmeo de Viriato. Niara apoia Alika, que teme perder Tonho. Omar garante a Çinar que não desistirá de Alika. Carrapato resgata Viriato e Geralda, que delatam o bando de Belarmino. Kênia desconfia de que Dumi sabe onde está Alika. No hospital, Tonho delira e chama por Alika.\nCORAÇÃO ACELERADO\nRonei aceita fazer a gravação da música de Agrado e João Raul usando estúdios diferentes para os dois. Zuzu incentiva Janete a abrir seu coração para Alaorzinho. Eva, Cinara e Esteban comemoram a presidência de Zilá no Grupo Amaral. João Raul sofre ao pensar em quando conheceu Agrado. Irene confronta Walmir sobre o dinheiro furtado de sua loja. Agrado afirma que está disposta a deixar Bom Retorno com Leandro.