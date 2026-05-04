A Nobreza do Amor\nJendal faz um acordo com Dumi a fim de poupar sua vida, e Kênia se revolta contra o pai. Carrapato pede ajuda a Viriato para se manter escondido de Capitão Belarmino. Alika/Lúcia descobre que Virgínia marcou seu noivado para o mesmo dia da inauguração de seu ateliê. Mirinho desabafa com Fabrício sobre a escolha de Alika/Lúcia por Tonho. Geralda desconfia do comportamento de Viriato. Chinua questiona se Dumi entregará Omar para Jendal. Omar afirma a Akin que tem uma missão a cumprir em Batanga. Diógenes diz que investirá no negócio de Mirinho e Fabrício após o noivado da filha. Omar faz Jendal de refém diante de Kênia.\nCoração Acelerado\nAgrado e Eduarda ficam encantadas com sua nova casa. Naiane e Ronei comemoram o sucesso do novo álbum de João Raul. Esteban afirma a Naiane que Laurinha é uma cantora talentosa. João Raul tenta desviar de seus sentimentos por Agrado diante dos questionamentos de Luan. Janete, Zuzu, Agrado e Eduarda são homenageadas no programa de Talita, e Naiane e Zilá se revoltam. Zuzu diz a Alaor que não tem interesse em Malvino. Naiane se reaproxima de Laurinha e Esteban. Leandro flagra Agrado ouvindo uma mensagem de João Raul.