Lorrana Mousinho, 33, vive um momento decisivo em Três Graças, sua primeira novela. Intérprete de Claudia, a cuidadora de Josefa (Arlete Salles) que desapareceu após ser atropelada a mando do vilão Ferrete (Murilo Benício), ela diz que a personagem ainda tem a acrescentar à trama.\nEm cenas que vão ao ar em breve, o público descobrirá que ela sobreviveu ao atentado e atua como uma aliada de Rogério (Eduardo Moscovis) na missão de desmascarar Arminda (Grazi Massafera) e Ferette.\nLorrana conta que segue gravando normalmente, embora muitos detalhes ainda lhe sejam mantidos em segredo pela produção. Ela confirma que Claudia é uma espécie de espiã, encarregada de observar os movimentos suspeitos na casa de Arminda.\nApesar disso, grande parte das motivações da personagem segue não sendo revelada nem para ela. “Tem coisas que eu sei e não posso dizer, e tem muitas que eu realmente não sei. Onde eles se conheceram? Por que ela? Ainda não chegou para mim”, afirma.