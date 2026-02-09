Êta Mundo Melhor!\nCandinho e Dita conseguem despistar a polícia e chegam ao Rio de Janeiro com Samir e Joaquim. Tamires, Mirtes e Cunegundes anunciam na rádio a estreia de seu musical. Lúcio e Lauro têm uma ideia para combater o preconceito de Olímpia e Ernesto. Asdrúbal, Celso e Araújo vendem a fábrica para a Baronesa/Sandra. Anabela declara seu amor de filha para Estela. Quincas comenta com Manoela seus planos de voltar a estudar. Estela ameaça seu casamento com Túlio,. Zulma consegue um mandado para a busca e apreensão de Samir.\nCoração Acelerado\nLeandro assiste ao show de Agrado. João Raul percebe que Naiane armou para ficar sozinha com ele. Agrado estranha ao não conseguir contato com João Raul. Eduarda lamenta que Ronei não tenha retornado sobre sua gravação. Leandro encontra Xavier. Eliomar confronta Zilá. Malvino exige que Janete deixe a cidade. Naiane tem uma reação alérgica. Leandro agride Xavier ao ouvi-lo maldizer Soraia.