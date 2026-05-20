A Nobreza do Amor\nAlika conta sua história para Tonho, que fica encantado ao saber que sua amada é uma princesa real. Todos se preparam para a festa de noivado de Mirinho e Virgínia em Barro Preto. Ana Maria se aproxima de Manoel. Sebastião lamenta o noivado de Mirinho e Virgínia. Niara afirma que confia em Tonho. Fabrício despista Mundica e foge durante a festa de noivado de Mirinho e Virgínia. Mr.Campbell alerta Jendal sobre o artigo de jornal escrito por Nilo Peçanha, e o rei deduz que Alika está no Brasil.\nCoração Acelerado\nJoão Raul e Agrado acabam discutindo. Naiane e Leandro confrontam João Raul e Agrado sobre o encontro dos dois. Gael conforta Naiane. Walmir e Irene comemoram o sucesso de sua nova loja. Naiane se incomoda com seus pensamentos românticos sobre Gael. Palhares se impressiona com a história contada por Iranildo em seu programa de rádio. Eduarda pressiona Agrado sobre seus reais sentimentos por Leandro. Eduarda concede uma entrevista para Iranildo. João Raul pede um tempo no relacionamento com Naiane. Naiane se envolve com Gael.