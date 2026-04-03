A Nobreza do Amor\nAlika comemora a sobrevivência de Omar, mas se preocupa com as notícias sobre Batanga. Maria Helena e Vera/Niara buscam apoio para reabrir a escola de Barro Preto. Bartô e Sebastião acreditam que Vera/Niara seja má influência para Maria Helena. Alika decide vender as joias de Batanga para montar o ateliê de costura. Jendal ordena a prisão e execução de Akin, e Dumi se preocupa. Casemiro e Diógenes apoiam as sugestões de Tonho, e Mirinho se revolta. Lúcia/Alika empenha suas joias no banco de Diógenes. Dumi cumpre as ordens de Jendal e atira Akin a um poço com serpentes.\nCoração Acelerado\nGloria Pires investe na carreira de diretora\nVitória Rodrigues celebra papel em "A Nobreza do Amor"\nInfluenciadores mirins estão sujeitos a novas regras impostas às plataformas\nAgrado e Eduarda vibram quando Leandro conta que darão uma entrevista. Talita e Tino se impressionam com o sucesso da nova dupla. Laurinha se preocupa com o estado de saúde de Esteban. Janete comemora o sucesso da cooperativa com Zuzu. João Raul se irrita com as notícias sobre Agrado e Eduarda. Tino aconselha Talita a fazer as pazes com Agrado. Eduarda tenta disfarçar seu interesse em Leandro. Nora orienta Laurinha a como ajudar Esteban. Malvino tenta se aproximar de Zuzu. Naiane sente ciúmes ao ver João Raul cantar com Ana Castela.