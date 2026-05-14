A Nobreza do Amor\nJosé afirma a Alika que ela o colocará em risco caso revele a verdade a Tonho. Graça incentiva Mirinho a se concentrar em seu casamento com Virgínia. Pascoal alerta Imani sobre Kênia. Dumi avisa a Burak que em breve um plano de fuga para Omar será colocado em prática. Diógenes e Marta pensam em como repreender Virgínia por suas atitudes contra Alika/Lúcia. Marta encomenda vestidos ao ateliê de Alika/Lúcia e Teresa. Pressionado por Carrapato, Viriato tenta contar a Belmira sobre seu pai. Tonho confronta Alika/Lúcia sobre sua viagem com Mirinho, e os dois acabam discutindo. Pascoal arma contra Imani. Tonho pede perdão a Alika/Lúcia.\nCoração Acelerado\nAlana contata Alaorzinho, e gosta de saber que o empresário separou-se de Zilá. Zilá pensa em como se reaproximar dos Amaral, e tenta conquistar a simpatia de Zuzu. Naiane se decepciona com João Raul e admira Gael. Eduarda ajuda Leandro a comprar o anel de noivado de Agrado, mas a joia acaba presa em seu dedo. Talita prejudica a imagem de Naiane, que afirma que se vingará da influencer. Blake garante a Agrado e Eduarda que investirá na carreira das duas. Alaorzinho se surpreende com o pedido de Alana para Agrado e Eduarda se apresentarem em seu festival.