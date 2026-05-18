A Nobreza do Amor\nPascoal aceita a proposta de Jendal para vigiar Dumi. Dumi alerta Akin, Omar e Ladisa sobre as desconfianças de Jendal. Alika comemora com Niara o artigo escrito por Nilo Peçanha sobre Batanga, e sente falta de Tonho. Diógenes concede o empréstimo a Mirinho, após a assinatura de um contrato assegurando o casamento do rapaz com Virgínia. Niara sugere que Alika pode contar a verdade sobre sua identidade para Tonho. Omar confessa a Chinua que seu amor por Alika resiste. Com a ajuda dos rebeldes, Omar e Burak conseguem fugir. Pascoal informa a Jendal que há uma rebelião em curso, e que Dumi desapareceu.\nCoração Acelerado\nZilá e Naiane repreendem Alaorzinho por aceitar Agrado e Eduarda no festival. Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte da sua história a fim de esquecer João Raul. Naiane ameaça Cinara. Eduarda admira Leandro interagindo com Sol. Walmir conversa com João Raul sobre Naiane. Gael elogia Naiane. Janete vê Alaorzinho com Alana. Naiane fica desconcertada com a proximidade com Gael. Eduarda surpreende Leandro ao pedir para parar de falar de seu casamento com Agrado