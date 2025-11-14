Êta Mundo Melhor!\nZulma comenta com Carmem que acredita que conseguirá dar um golpe em Candinho. Candinho decide esperar a apresentação de Dita para lhe contar sobre a suposta gravidez de Zulma. Sandra se prepara para se apresentar à equipe do hospital como a Baronesa Deschamps. As crianças exigem que Zenaide volte para a Casa dos Anjos. Tamires se oferece para promover a festa de casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Maria Divina aceita sair com Sabiá. Cunegundes e Jocasta têm uma visão. Zulma questiona Candinho na frente de Dita.\nDona de Mim\nFilipa questiona o interesse de Jaques em sua medicação. Yuri aconselha Ryan a seguir sua vida fora do crime. No hospital, Marlon tem um pesadelo com Jeff. Ryan é liberado por Miro, novo chefe do movimento. Ryan comemora sua liberdade com Lucas. Marlon e Leo se apoiam. Ryan pede Kami em casamento. Marlon passa mal no trabalho, e Rangel o manda ficar em casa. Filipa conversa com Sofia. Danilo tenta se aproximar de Nina. Tânia invade seu antigo apartamento. Filipa questiona Danilo sobre Jaques.