Êta Mundo Melhor!\nCandinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita. Celso confessa a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela. Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir acha graça quando Zulma fracassa em seu golpe contra Adelaide. Medeia conta a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que pede para voltar para o dancing. Zulma procura Candinho. Sabiá diz a Lúcio que Ernesto está preso. Ernesto agradece Mirtes por encontrar Paixão.\nDona de Mim\nKami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa. Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia e elas conversam sobre a vida e as questões que envolvem os outros personagens. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta e fica furioso. Ronaldo entra em contato com Kami, que se desespera.