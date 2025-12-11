Êta Mundo Melhor!\nCandinho e Samir se abraçam emocionados com o reencontro. Dita expulsa Zulma da mansão de Candinho. Candinho confronta Ernesto. Margarida revela a Lúcio que é Adamo Angel. Sônia diz a Quincas que pensa em aceitar a proposta de Lauro em assumir seu filho. Todos na mansão comemoram o reencontro de Candinho e Samir. Quincas afirma a Lauro que não aceitará seu casamento com Sônia. Jocasta decide fazer uma simpatia para que Quinzinho e Zé dos Porcos se apaixonem por ela e Francine. Estela confessa a Celso que beijou Túlio. Sandra passa mal e é acudida por Túlio. Candinho explica a Dita que foi Anastácia quem lhe contou sobre Samir.\nDona de Mim\nTânia explica a Jaques como se livrou de Vanderson e chegou até ele. Walquíria lamenta não ter encontrado Jaques, e revela a Samuel que a polícia achou o corpo de Vanderson. Sofia sofre com o fim de suas férias e o retorno para a mansão. Leo orienta Érika, nova babá de Sofia. Hudson avisa a Padre Paulo sobre a morte de Vanderson, e comenta com Demétrio que pensa em tirar proveito do fato. Marlon conhece Cabo Lopez, sua nova parceira de trabalho na polícia. Marlon e Leo começam na faculdade juntos e declaram seu amor um pelo outro. Hudson revela a Ellen que Vanderson morreu e que Sofia é acionista da Boaz.