Êta Mundo Melhor!\nCandinho e Dita acompanham Policarpo à delegacia, e Carmem alerta Zulma. Sandra surpreende Ernesto com um beijo. Candinho pede que Dita peça ajuda a Asdrúbal e Celso para libertar Policarpo. Dita e Tamires sentem o perfume de Sandra, e Celso e Ernesto disfarçam. Anacleto questiona as intenções de Picolé com Maria Pureza. Samir e as crianças confrontam Simbá sobre a prisão de Policarpo. Maria Divina pede ajuda a Manoela para permanecer em São Paulo. Túlio descobre que Estela é enfermeira. Estela tem uma lembrança de seu afogamento. O delegado anuncia a Candinho que o Juiz decidirá o futuro de Policarpo.\nDona de Mim\nLeo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha. Marlon confronta Kami sobre Ryan. Sofia fica entristecida, e Leo se preocupa. Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Leo. Incentivado por Filipa, Jaques faz uma apresentação musical na rua. Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi. Filipa pede que Jaques se desculpe das humilhações que fez Leo passar. Leo faz uma lista de todas as falcatruas de Jaques, e Breno acaba transmitindo a conversa ao vivo em seu perfil na rede social.