Êta Mundo Melhor!\nSandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.\nDona de Mim\nSamuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. Leo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. Sofia acredita ser um fardo para Leo. A fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. Clara agradece Kami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. Sofia tem um sonho com Abel. Ryan e Kami se aproximam. Samuel anuncia a Leo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família.