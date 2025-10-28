Êta Mundo Melhor!\nAraújo afirma que Policarpo será transferido para outra cidade, e Candinho se desespera. Celso se nega a aceitar a chantagem de Zulma para libertar Sandra. Zulma obriga Sandra a escrever uma carta para Celso. Ernesto força Paixão a assinar o testamento, e o padrinho passa mal. Olímpia denuncia as vendas de Maria Divina e Dita na rua para o delegado. Estela janta com Celso e Anabela, que comemora a volta da irmã. Francine chega no sítio e questiona Zé dos Porcos sobre seus aposentos. Asdrúbal ajuda Sabiá a escrever uma carta de amor para Zenaide. Estela recupera sua memória. Maria Divina decide voltar para o sítio. Dita afirma a Candinho que deseja voltar a cantar. Celso anuncia a Candinho que Policarpo será sacrificado.\nDona de Mim\nFilipa acalma Sofia. Jaques tem um novo pesadelo com Abel. Davi envolve Bárbara, e os dois se beijam. Nina confessa a Filipa que está gostando de Danilo. Davi observa a sintonia entre Bárbara e Marlon durante a luta, mas garante a Ivy que não desistirá da moça. Sofia acusa Jaques de ter feito mal a Abel. Jaques pede que Filipa o ajude a voltar a trabalhar na Boaz. LRicardo anuncia que Jaques convocou uma reunião de acionistas, e Samuel desconfia. Pam e Danilo trocam gentilezas. Filipa surpreende Jaques ao votar pela permanência de Samuel na presidência da Boaz. Samuel demite Ricardo. Ricardo ameaça Jaques, e liga para Samuel.