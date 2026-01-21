Êta Mundo Melhor!\nEstela se preocupa com a reação de Anabela à revelação de sua maternidade. Picolé sofre ao ser afastado de Maria Pureza. Lúcio ajuda Candinho a fazer um anúncio na rádio pedindo ajuda para a reabertura da fábrica. Todos se emocionam com o pronunciamento de Candinho. Ernesto e Sandra tentam retirar Candinho da rádio. Sabiá diz a Asdrúbal que conseguirá a certidão de batismo de Samir. Cunegundes aprova a proposta de Tamires para seu musical. Zulma planeja impedir Sabiá de resgatar a certidão de Samir. Todos ajudam Candinho a reconstruir a fábrica. Estela se prepara para contar a verdade a Anabela.\nCoração Acelerado\nJoão Raul é ríspido com Agrado, que não consegue se revelar para o cantor. O segurança chama a polícia para conter Agrado, mas Eduarda consegue libertar a amiga. João Raul garante a Lucas que se livrará de Ronei e mudará sua vida. Janete diz a Zuzu que deseja desapegar de suas memórias doloridas. Nora encontra Eliomar desfalecido. João Raul foge do festival, e Ronei se desespera. Naiane gosta do trabalho de Eduarda como stylist. Eduarda vende seu trabalho como cantora para Ronei. Todos procuram por João Raul. O médico alerta Zilá sobre o estado de Eliomar, e Nora liga para Janete. Agrado se apresenta em um bar, e João Raul vê. Leandro envia o registro do encontro para Talita, e Naiane reage. Alarozinho e Janete se reencontram. Agrado e João Raul se aproximam.